ಯಕ್ಷಗಾನದ 'ದಶಾವತಾರಿ' ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಜನುಮದಿನದ 2 ದಿನ ಮುನ್ನವೇ ನಿಧನರಾದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ
ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ, ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 21, 2026 at 9:14 AM IST
ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ದಶಾವತಾರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೂರಿಕುಮೇರಿ ಕೆ.ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ (ಮಾರ್ಚ್ 20) ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಮನೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ಅವರು ಮೂವರು ಪುತ್ರರು, ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ, ಪ್ರತಿನಾಯಕ ಸಹಿತ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಪದವು ಕುಕ್ಕೆಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 1938ರ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಿತ್ತು. 88 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 89ನೇ ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಟ್ಟರ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದೇ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಏಳು ದಶಕಗಳ ತಿರುಗಾಟ: ಕೆ.ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೆಂಕು, ಬಡಗು ಎರಡೂ ತಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಬಳಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನದತ್ತ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಕುರಿಯ ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪರಮಶಿವನ್, ಮಾಧವ ಮೆನನ್, ರಾಜನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದರು.
1951ರಲ್ಲಿ ಕುರಿಯ ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಸೇರಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಮೂಲ್ಕಿ, ಕೂಡ್ಲು, ಸುರತ್ಕಲ್ (ಕೆಳಗಿನ ಮಾರಿಗುಡಿ) ಇರಾ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೌರವ, ರಕ್ತಬೀಜ, ಇಂದ್ರಜಿತು, ಮಾಗಧ, ಕರ್ಣ, ಅತಿಕಾಯ ನರಕಾಸುರ, ತಾಮ್ರಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ದೇವೇಂದ್ರ, ಅರ್ಜುನ, ಹನುಮಂತ, ಭೀಷ್ಮ, ಬಾಹುಬಲಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳವೊಂದರಲ್ಲೇ ಅವರು 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಹಲವು ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ: ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಗೌರವ, ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸಂದಿವೆ.
ಮಣಿ ಮೇಖಲೆ, ಕನಕ ರೇಖೆ, ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಮೂರೂವರೆ ವಜ್ರಗಳು ರಾಜಶೇಖರ ವಿಲಾಸ, ಮಹಾವೀರ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ, ನಹುಷೇಂದ್ರ ಎಂಬ 7 ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್, ಅಬುದಾಬಿ, ಬಹ್ರೈನ್, ದುಬೈಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಎದುರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರಿಗಿದೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ: 7 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಗಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಂಗದ ನಂಟನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತನಗೆ ಇಂತಹದೇ ಪಾತ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದವರಲ್ಲ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ಹಿಂಜರಿದವರಲ್ಲ. ರಕ್ತಬೀಜ, ಗಣಮಣಿ, ಈಶ್ವರ, ಅರ್ಜುನ, ಭೀಷ್ಮ, ಪರಶುರಾಮ, ಕೀಚಕ, ಅಂಬೆ, ಶೂರ್ಪನಖಿ, ರಾಮ, ವಾಲಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ, ಹೀಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದವರು.
ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಏಕತಾಳಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ 24 ಕುಣಿತಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಹದ್ದೂರಿನ ಸಮೀಪ ಅವರೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಿಕ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ವಿಶ್ವರೂಪ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹೊಟ್ಟಪಾಡಿಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಚಲಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದರು. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದವರು. ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ತಾರಾಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
‘’ನನಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವೇಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಯೋಚನೆಗಿಂತಲೂ ಸಂಬಳವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ಇಡೀ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ್ದು, 16 ರೂಪಾಯಿ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಲಿತೆ. ಕೆಲ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ನಾನೇ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನ, ಕಮ್ಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆ. ಅದರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ, ರಂಗಚಲನೆಗಳ ಅರಿವಾಯಿತು. ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲಾಪ್ರಕಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಷ್ಟರ ಅನುಭವ ಸಂಪಾದನೆಯಾಯಿತು. ರಂಗಪಯಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಕಟ್ಟಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾಕಾದರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿತು. ದೇಶದ ಸೀಮಾರೇಖೆ ದಾಟಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ’’ ಎಂದು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
