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ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಗದ ನ್ಯಾಯ: ಪತ್ನಿಯ ಬೇಸರ

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಪ್ರಶಾಂತ್, ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

JUSTICE STILL NOT RECEIVED BY THE FAMILY OF THE DECEASED CHANDRASHEKARAN
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 4:55 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 2024ರ ಮೇ 26ರಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ, ''ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಂದು ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ‌ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು.‌ ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ನೀಡಿಲ್ಲ.‌ ಮಗನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆತನಿಗೆ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಯ ಹಣ ಏನಾದರೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು (ETV Bharat)

''ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಪಿಎಫ್​ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಗನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಂದೆ (ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್) ನಿಗಮದ ಅಧೀಕ್ಷಕ​ರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಗನಿಗೆ ನೈಟ್​ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆವು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮಗನಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ'' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

''ಪಿಎಫ್​ ಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಾಗೂ ಡೆತ್​ ಫಂಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಣ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪಿಎಫ್​ ಹಣವೇ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಟಲ್​ಮೆಂಟ್​ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿದೆವು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಕಿರುಕುಳದಿಂದಲೇ ಇದೀಗ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಮಗನಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕವಿತಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಮೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ. ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಟಲ್​ಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮೃತಪಟ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು, ಸೆಟಲ್​ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

VALMIKI CORPORATION SCAM
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಕುಟುಂಬ
SHIVAMOGGA
CHANDRASHEKARAN FAMILY

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