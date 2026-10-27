ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ: ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಆರು ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮೃತ ನರೇಶ್
ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಾನ ಮಾಡಿ ಆರು ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಗ್ಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2026 at 7:41 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನರೇಶ್, ಮೂಲತಃ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಗಿಮಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೈನ್ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಗಲಿದ ನರೇಶ್ ಅವರು ಆರು ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿರುವ ನರೇಶ್ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ರನನ್ನು ನರೇಶ್ ಅಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿಯಯಾಗಿದೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನರೇಶ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದು ಆರು ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ನರೇಶ್ ಅವರು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೆಚ್.ವಿ. ನರೇಶ್ ಅವರು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನರೇಶ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತಲೆ ನೋವು ಕಂಡಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಭಾನುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25( ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ಬ್ರೈನ್ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ನರೇಶ್ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಆರು ಜನರಿಗೆ ಜೀವ ದಾನ: ದೇಹ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಬದಲು ಆರು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಯ್ತು ಎನ್ನುವ ತೃಪ್ತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ನರೇಶ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೂ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ನರೇಶ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವು ಕಾಡಲಿದೆ. ನರೇಶ್ ಅವರು ಕಣ್ಣು, ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಶ್ವಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಷಾರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆ ಬಹಳ ತಲೆ ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ರೈನ್ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಮಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಇದೀಗ ಆರು ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲೋ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಮೃತ ನರೇಶ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸುಭಾಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಣ್ಣು, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ಸ್, ಲಂಗ್ಸ್ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅದರೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ದಾನ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕಾಲವಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಅದರೆ, ನಮಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ. ಅದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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