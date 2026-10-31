ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತ: ಬಡವರ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸುಧೀರ್, ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ಶೋಕ
ಉತ್ತರಖಂಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸುಧೀರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅವರ ತವರಾದ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರ ವರದಿ.
Published : October 31, 2026 at 1:39 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧೀರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಕ್ಕನೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಬ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿರುವ ಸುಧೀರ್, ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಧೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸುಧೀರ್ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ: ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ತ್ಯಾವಣಿಗೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾಳೆ ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ತರಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ.
ತಂದೆಯಂತೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡವರು: ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಕಾಕನೂರು ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೇ ಅದು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಜಡ್ಜ್ ಹೀಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸುಧೀರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ತಂದೆಯಂತೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಸುಧೀರ್. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾವಣಿಗೆಗೆ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಊರಿನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದವರ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸುಧೀರ್ ಸಂಬಂಧಿ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಧೀರ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ. ಅವರು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸೆಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಇದ್ದು, ಊರಿಗೆ ಬರುವವರಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರಂತ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗದಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹ ತರಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ: ಮೃತ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಕೇದಾರನಾಥ, ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಮಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮೂರುವರೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಿಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಗಲಿರುವುದು ದುಃಖ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
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