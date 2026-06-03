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ಮೈಸೂರು: ಜನಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಕಲಿ ಟಿಟಿಇ ಬಂಧನ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಿಟಿಇ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

FAKE TTE ARRESTED ON KSR BENGALURU-SHIVAMOGGA TOWN JAN SHATABDI EXPRESS
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 3, 2026 at 6:07 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ನಕಲಿ ಟಿಟಿಇಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ಜಿಆರ್‌ಪಿ) ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಎಂ.ಕೆ. ರಕೀಬುದ್ದೀನ್ (26) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.

ಜೂನ್ 2ರಂದು ಸಂಜೆ 05:30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಜೆ. ಯಶವಂತ್ ಅವರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಿಆರ್‌ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಜೂ.1ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12089 ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ ಜನಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ನಿಲ್ದಾಣ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸಿ-1 ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಟಿಟಿಇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಆತ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವನು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರನಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಟಿಟಿಇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಿಟಿಇ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಟಿಇ ಅವರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರಸೀಕೆರೆ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್​ ಪತ್ತೆ: ಆಪರೇಷನ್​ ಅಮಾನತ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್​​ ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್​​​​ ಫೋನ್​ನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆ. ಜೂ. 2ರಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16591 ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂತಕಲ್‌ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವಿವೊ ವಿ23 ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್​ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುರ್ಮಾ ಅವರು ರೈಲು ಆಗಮಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್​ ಕಚೇರಿಗೆ ತಂದರು.

ಆರ್‌.ಪಿ.ಎಫ್ ಎಸ್​ಪಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ದೂರುದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ದಿನ ದೂರುದಾರರಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರದ ನಿವಾಸಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುರ್ಮಾ ರೆಡ್ಡಿ (46), ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಸುಮಾರು 20,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಿವೊ ವಿ23 ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ದಿಲೀಪ್​ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, "ಆರ್‌ಪಿಎಫ್​​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಪಿಆರ್​ಒ ಗಿರೀಶ್​ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಅಕ್ರಮ ರೈಲು ಇ - ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಬಯಲಿಗೆ

TAGGED:

MYSURU
ಜನಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌
ನಕಲಿ ಟಿಟಿಇ ಬಂಧನ
FAKE TTE ARRESTED

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