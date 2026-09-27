ಮಂಗಳೂರು: ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಕಲಿ ಸಂದರ್ಶನ; ಪಂಪ್ವೆಲ್ನ ‘ಓರ್ಲಾ ಕೆರಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್’ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಕನಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಕಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 10:55 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯುರೋಪ್ನ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ (Luxembourg) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಕನಾಡಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ (MEA) ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್’ (Protector of Emigrants - PoE) ಕಚೇರಿಯು ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಂಪ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಲೋಟಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ’ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಮೆಸರ್ಸ್ ಓರ್ಲಾ ಕೆರಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್’ (M/s Orla Career Solutions) ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 24-09-2026 ರಿಂದ 26-09-2026 ರವರೆಗೆ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ‘ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ 1983’ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುವುದು, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸಂದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯು (ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: PoEB/385/14/2026-02) ಕಂಕನಾಡಿ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ರವಾನಿಸಿದೆ.
ದೂರಿನನ್ವಯ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1983 ರ ಕಲಂ 10 ಹಾಗೂ 24 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಓರ್ಲಾ ಕೆರಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಕನಾಡಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ ಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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