ಟೆಂಡರ್​ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್​​ ಶಾಪ್​​ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ₹41 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ನಕಲಿ ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

FAKE IAS OFFICER ARRESTED FOR ALLEGEDLY DEFRAUDING MEDICAL SHOP OWNER
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 9:21 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟೆಂಡರ್​ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಶಾಪ್​ ಮಾಲೀಕನಿಂದ 41 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ನಕಲಿ ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಗರದ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಥುನ್​​ (28) ಬಂಧಿತ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ದೂರುದಾರ ಸತೀಶ್ ಎಂಬವರಿಗೆ 41 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಈತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೂರು ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ. ಇದೇ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ತಾನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರುದಾರ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈತನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಬಳಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಕೊಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಸತೀಶ್​, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ 1.8 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೂ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಇದರಂತೆ ಜಕ್ಕೂರು ಬಳಿ 36 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆದೇಶ ಕೊಡಿಸಲು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಿಥುನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.

ವಂಚನೆ ಹಣವನ್ನು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆ ಬಳಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾನು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಂಬಿಸಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದ. ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರನಿಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ - ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆ: ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್​​ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಮಣಿವಣ್ಣನ್​ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏ.8ರಂದು ಅಪರಿಚಿತರು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್​ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೋಟೋ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಪಿಎನ್ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

