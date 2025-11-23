ETV Bharat / state

ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವುದಾಗಿ ₹48 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ಟೆಕ್ಕಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿ, ನಕಲಿ ಗುರೂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಕಲಿ ಗುರೂಜಿಯೊಬ್ಬರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

BENGALURU SEXUAL HEALTH TREATMENT ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ನಕಲಿ ಗುರೂಜಿ ವಂಚನೆ FAKE GURUJI
ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
Published : November 23, 2025 at 1:39 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಟೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಕಲಿ ಗುರೂಜಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಹೋದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ವಂಚನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ನಕಲಿ ಗುರೂಜಿಯ ಮಾತು ನಂಬಿ 48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವುದಾಗಿ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ: ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ದೂರುದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್‌ವೊಂದರ ಹೊರಗಡೆ 'ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ' ಎಂದು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ದೂರುದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು.

ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಗುರೂಜಿ ಎಂಬಾತ ಯಶವಂತಪುರದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 1.60 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ದೇವರಾಜ್ ಬೂಟಿ ಹೆಸರಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಔಷಧ ಖರೀದಿಸಲು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಔಷಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು.

ಅದರಂತೆ ದೂರುದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಾಜ್ ಬೂಟಿ ಎಂಬ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ವಿಜಯ್ ಗುರೂಜಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧ, ತೈಲದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಗುರೂಜಿ ಹಣ ಪೀಕಿದ್ದರು. ಖರೀದಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲವೆಂದಾಗ 'ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು' ಹೆದರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ದೂರುದಾರ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 48 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಗುರೂಜಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು‌. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಕಲಿ ಗುರೂಜಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ದೂರುದಾರ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ಗುರೂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಕಲಿ ಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ‌ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನೈಋತ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಅನಿತಾ ಬಿ ಹದ್ದಣ್ಣನವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

