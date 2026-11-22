ಹಾವೇರಿ: ಬಿಸಿಯೂಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ: ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್, ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿ ತಲೆದಂಡ
ಬಿಸಿಯೂಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಹಾವೇರಿ ಸಿಇಒ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2026 at 7:51 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಕ್ಕಿ ಕೊರತೆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಲೆದಂಡವಾಗಿದೆ.
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ದಲ್ಜಿತಕುಮಾರ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಫ್.ಸಿ. ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸವಣೂರು ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಮಳವಳ್ಳಿ ಅಮಾನತಾದವರು.
ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಸಿಯೂಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಇಒ ಬಾರ್ಕಿ ಅವರು ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದೋಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದಾಸ್ತಾನು ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ.ಎಂ. ಪೋಷಣ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಿದ್ದೇನು? 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಕ್ಕಿ ಬರದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಮಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಬಿತ್ತರವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತು 15 ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದವು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಬಿಇಒ ಬಾರ್ಕಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗುತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಇಒಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಸರಿಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಸಿಯೂಟ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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