ಕಾರ್ಖಾನೆ ದ್ವಾರವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶ; ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಾತಿಯಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : April 7, 2026 at 4:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣೆಗಿರುವ ದ್ವಾರದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶʼವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಧಾರವಾಡದ ಸ್ವಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ಯಾಮ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಬಿಮಲ್ ಮೆಹ್ತಾ, ನೀಪಾ ಮೆಹ್ತಾ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹಂಚಾಟೆ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದ್ವಾರದಿಂದ ನೌಕರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಹೊರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ನೌಕರರನ್ನು ಅವರ ಜಾತಿಯಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3(1)(ಆರ್)- (ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮೂಲಕ ಅವಮಾನ)ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾಣುವ ಅಥವಾ ಕೇಳುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗಿರುವ ದ್ವಾರವೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶವೇ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರು' ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ದೂರು ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನೋಪಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ನೀಡದಿರುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬವನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರುದಾರ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದೂರುದಾರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ್ ಎಂಬುವರು ಸ್ವಿಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. 2024ರ ಜೂನ್ 2ರಂದು ಮಾಲೀಕರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬಂದು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಮಾಲೀಕರು ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಆತನ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 504 ಮತ್ತು 506, ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ(ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಈತ ಎಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ?': ತಪಾಸಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ