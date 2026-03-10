ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂದ್!
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಅಭಾವ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 10, 2026 at 8:02 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಸೋಮವಾರ, ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೇವಲ 20% ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವವರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಕೇವಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ? ಮಂಗಳವಾರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಸಿ ರಾವ್, "ಸೋಮವಾರದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಿಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಬೇಕರಿಗಳು, ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮ (ದೇಶಾದ್ಯಂತ) ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು 70 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. 10 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಹಠಾತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಭಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ₹115 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿತರಕರ ರಿಯಾಯಿತಿ ₹150 ರಿಂದ ಕೇವಲ ₹65 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹500 ರಿಂದ ₹600 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತರೂ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದರು.
"ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗ. ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ನಷ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಡಿಗೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನ ದೂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ದೀರ್ಘ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು." ಎಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
