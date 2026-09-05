ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂತು ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದೇಣಿಗೆ: ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಶಿಕ್ಷಕನ ಐಡಿಯಾ, ಬದಲಾಯ್ತು ಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ರಣ!
ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ.
Published : September 5, 2026 at 5:22 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಹುತೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದನ್ನೇ ವರದಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಫೇಸಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳು ಈವರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು. ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ.
ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸದ್ಯ ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಈ ಶಾಲೆ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದ ಮಕ್ಕಳು. ಊರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾಗೃತಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಸುಂಗಾರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೋ, ಆಗಿನಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವರಾಜ ಸುಂಗಾರಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದಾ: ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಂತೆ ಶತಾಧಿಪತಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ, ಭಾಷಣ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಫೇಸಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 2012ರಲ್ಲಿ 'ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಫೇಸಬುಕ್ ಪೇಜ್ ತೆರೆದರು.
ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಯಿತು. ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯತ್ತ ಹೊರಳಿತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಪೈ.ಪುಲಿಕೇಶಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಣಾದ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ.
ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಸ್ಪೇಸಿಮೆನ್, ಶ್ವಾಸಕಾಂಗವ್ಯೂಹ, ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹ, ಕಣ್ಣು, ಮೆದುಳಿನ ಮಾದರಿ, ಕೃತಕ ಮಾನವನ ಅಸ್ತಿಪಂಜರ, ದಾಸವಾಳ ಮಾದರಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳ ಮಾದರಿ, ಸೌರವ್ಯೂಹ, ಭೂಮಂಡಲ ಚಿತ್ರಗಳು. ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗಳು, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೈ.ಪುಲಿಕೇಶಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ, ಗಣಿತಲೋಕ ಅನಾವರಣ: ಪೈ.ಪುಲಿಕೇಶಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಲೋಕವೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ, ಲಂಭಕೋನ, ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಗಳು, ಸಂಕಲನ-ವ್ಯವಕಲನ-ಗುಣಾಕಾರ-ಭಾಗಾಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೋಜಿನ ಗಣಿತ ಮಾದರಿಗಳು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಧಾರಕರು, ಗಣಿತಜ್ಞರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚ-ಭಾರತ-ಕರ್ನಾಟಕ ನಕ್ಷೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭೂಗೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ, ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮಹಾಪುರುಷರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಿವೆ.
ಕಣಾದ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ: ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕಣಾದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆ. 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ 2, 3ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಗಳ-ಮಹಾಪುರುಷರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಸುಂಗಾರಿ 1 ಪೆನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವುದು ವಿಶೇಷ.
ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಸುಂಗಾರಿ, ಫೇಸಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ, ಈವರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದೇಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಾನಿಗಳಿಂದ ನಾವು ನಗದು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಅಂಬಿಕಾ ಶಿಂಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ರೂ., ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಡಾ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಕರ್ಣಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಟೀಂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ದಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದೂ ಚಿರಋಣಿ ಎಂದರು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ: ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ ಮೂರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ, ಭೋಜನಾಲಯ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಶಾಲೆಗೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ, ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸಭಾಂಗಣ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ವಾತಾವರಣ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ 10ನೇ ತರಗತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ, ಯುಕೆಜಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 492 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಖಾಯಂ, 6 ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಸುಂಗಾರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಮಗೆ ವರವಾಯಿತು: ನಮ್ಮ ಫೇಸಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಾನಿಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ "ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆ" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು, 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಾಬಣ್ಣ ತಳವಾರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಡಿಪಿಐ, ಬಿಇಒ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಸುಂಗಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ: ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಸುಂಗಾರಿ ಅವರು ಫೇಸಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂಗಾರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಂ, ಕುಡಬಾಳ ಮೇಡಂ, ಯಡವಿನಾಯ್ಕರ ಸರ್ ಇನ್ನು ಹಲವರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದರೆ, ಯಾರೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಖಾಲಿ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೊ ಬರೋದು ನನ್ನ ಕನಸು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ನೇಹಾ ನಾಗಪ್ಪ ಲೋಹಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮಾದರಿ, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವೇ ವಿವರಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಫೋಟೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರಂತೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ ಸುಂಗಾರಿ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು, ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ-ಸಸ್ಯಗಳ ದೇಹರಚನೆ, ಪ್ರಪಂಚನಕ್ಷೆ, ಸೌರವ್ಯೂಹ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಂತೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ.
ಸಿಂಗಾರಿ ಸರ್ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ: ಬಸವರಾಜ ಸುಂಗಾರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ದಿ.ಡಾ.ಪುನೀತರಾಜಕುಮಾರ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ 'ಶತಾಧಿಪತಿ' ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 10 ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ನೋಡಲು ಬೇರೆ ಊರವರು ಬರುತ್ತಾರೆ: ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮಾರುತಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಂಗಾರಿ ಸರ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ, ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅತ್ಯತ್ತುಮ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ 10ನೇ ತರಗತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಬ್ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜೀನಿಯಸ್: ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಎಸ್.ಐ.ಖಾನಪೇಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನವಾದಿಗಳು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜೀನಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದೇ ವರ್ಷ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9, 10ನೇ ತರಗತಿ ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈಗಿರುವ 12 ಕೊಠಡಿಗಳ ಪೈಕಿ 8 ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, 1 ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, 1 ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 32, 9ನೇ ತರಗತಿ 46 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ದಾನಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದಿದ್ದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
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