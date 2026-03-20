ನಂಜನಗೂಡು ದೊಡ್ಡಜಾತ್ರೆ: ಮೈಸೂರು-ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಓಡಾಟ
ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾ.30ರಿಂದ ಏ.3ರವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
Published : March 20, 2026 at 7:20 PM IST
ಮೈಸೂರು: ದೊಡ್ಡಜಾತ್ರೆ (ಪಂಚ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ)ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ ನಡುವೆ ಮಾ.30ರಿಂದ ಏ.3ರವರೆಗೆ (5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ) ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06225 ಮೈಸೂರು-ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನ/ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯಗಳು ಚಾಮರಾಜಪುರಂ 1.7/1.8 ಗಂಟೆ, ಅಶೋಕಪುರಂ 1.15/1.16 ಗಂಟೆ, ಕಡಕೊಳ 1.29/1.30 ಗಂಟೆ, ತಾಂಡವಪುರ 1.35/1.36 ಗಂಟೆ, ಸುಜಾತಪುರಂ 1.41/1.42 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06226 ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ - ಮೈಸೂರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ನಿಂದ 1.10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಮೈಸೂರಿಗೆ 2.10 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನ / ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯಗಳು, ಸುಜಾತಪುರಂ 1.15/1.16 ಗಂಟೆ, ತಾಂಡವಪುರ 1.21/1.22 ಗಂಟೆ, ಕಡಕೊಳ 1.27/1.28 ಗಂಟೆ, ಅಶೋಕಪುರಂ 1.48/15:50 ಗಂಟೆ, ಚಾಮರಾಜಪುರಂ 1.55/15.56 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
2 ಎಸಿ ಟು-ಟಯರ್, 6 ಎಸಿ ತ್ರೀ-ಟಯರ್, 7 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ, 1 ಲಗೇಜ್/ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್, 1 ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ಡಿ ಕೋಚ್ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು - ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ರೈಲು 35 ದಿನ ರದ್ದು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ - ಮಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
56629 ಮಂಗಳೂರು - ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹಾಗೂ 56630 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ - ಮಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ 10ರಿಂದ ಜೂನ್ 21ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
