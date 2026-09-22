ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕರೆ ಸ್ಪಂಧಿಸುವಾಗ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎನ್ನಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗಲು ಆರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದುರುದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಕೆಂದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡದ ಹೊರತು, ಕೇವಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ನಡೆದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎನ್ನಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 22, 2026 at 8:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲದೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕರೆಗೆ (ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ) ಸ್ಪಂದಿಸುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಗಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಅನಿಲ್ ರೋಹನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗಲು ಆರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದುರುದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಕೆಂದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡದ ಹೊರತು, ಕೇವಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ನಡೆದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎನ್ನಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುವ, ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಯುವಕನೇ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಮುಜುಗರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕನನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2026ರ ಜನವರಿ 24ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು(ದೂರುದಾರರು) ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರ ಯುವಕ ಅನಿಲ್ ರೋಹನ್ ತುರ್ತಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದಾರ ಯುವತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅರ್ಜಿದಾರ ಆರೋಪಿ ದಿಢೀರನೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆತನ ಗುಪ್ತಾಂಗ ಯುವತಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಯುವತಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಂದ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಯುವತಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 75(2) (ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ) ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರೋಹನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಬಸ್ನಿಂದ ಇಳಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ತಡೆಯಲಾಗದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ ಯುವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ದೂರುದಾರರು ಅರ್ಜಿದಾರನ ಗುಪ್ತಾಂಗ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ದೂರುದಾರರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದರೆ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ರದ್ದುಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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