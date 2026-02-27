ETV Bharat / state

ರಾಯಚೂರು: ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಂಪ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್​ ಸವಾರ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.

RAICHUR HATTI GOLD MINE ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 27, 2026 at 8:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ 16 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.

ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಜಿಲೆಟಿನ್‌ಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣಾಂಗ್ಷು ಗಿರಿ (ETV Bharat)

ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:36ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಾಪೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಂಪ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾನಯ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ IDEAL POWER 90 EXPLOSIVE 125gram*25 MM EXPLOSIVE(CLASS-2) ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

RAICHUR HATTI GOLD MINE ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ
ಪತ್ತೆಯಾದ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು (ETV Bharat)

ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣಾಂಗ್ಷು ಗಿರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್: ಜುಡಿಷಿಯಲ್​ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ

TAGGED:

RAICHUR
HATTI GOLD MINE
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ
ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ
EXPLOSIVE MATERIAL FOUND

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.