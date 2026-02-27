ರಾಯಚೂರು: ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆ
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.
Published : February 27, 2026 at 8:11 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ 16 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಜಿಲೆಟಿನ್ಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:36ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಾಪೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾನಯ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ IDEAL POWER 90 EXPLOSIVE 125gram*25 MM EXPLOSIVE(CLASS-2) ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣಾಂಗ್ಷು ಗಿರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
