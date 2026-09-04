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ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ 'ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ಲಬ್'ನಲ್ಲಿ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಪತ್ತೆ: ಅಡುಗೆಮನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂದ್

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ಲಬ್​ನ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸೀಲ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

BENGALURU ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಳಿ
ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 11:25 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋಟೆಲ್​​, ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹಕಾರನಗರದ ಡಾಲರ್ಸ್​ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ 'ಚೇರ್ಮನ್​ ಕ್ಲಬ್'ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 3ರಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.​ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ 40 ಕೆ.ಜಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರದ ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದ 5 ಕೆ.ಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಹಾಗೂ 2 ಕೆ.ಜಿ ಸಜೀರಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಳಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪತ್ತೆ. (ETV Bharat)

ಅಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳವು ಅತ್ಯಂತ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ 2006ರನ್ವಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸೀಲ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ಲಬ್
ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ
FOOD DEPARTMENT RAID
RAIDS AT CHAIRMAN CLUB

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