ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ವೇಳೆ ಕಂಬಳ ಬೇಡ; ಹೀಗಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಸಂಸದರು
ತಜ್ಞರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಕಂಬಳ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 4, 2026 at 1:53 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಬೇಡ, ದಸರಾದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಂಬಳ ನಡೆಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು-ಮೂರು ಜಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಂಬಳ ಬೇಡ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ಮೊನ್ನೆ (ಗುರುವಾರ) ಮೈಸೂರಿನ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಾದಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಪರರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರದ ಛಾಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಬಳ ಬೇಡ? : ಕಂಬಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನ ಸಿದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಂತಹ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರುಶುರಾಮ ಗೌಡ.
ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು? : ಮೈಸೂರು ಪರಂಪರೆಯ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ತಜ್ಞರಾದ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಸ್. ರಂಗರಾಜು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಂಬಳ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಎಂಬ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಇವು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹವು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹವು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರು ಹೇಳುವುದೇನು? : 'ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದಸರಾಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಬೇಡ' ಎನ್ನುವುದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು.
'ಕಂಬಳವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ದುಂದುವೆಚ್ಚ' ಎಂದು ರೈತ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಬಳ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜನರ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೂ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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