ಪ್ರಸಾದ್​ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ತಜ್ಞರು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PRASAD PROJECT
ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ರಂಗರಾಜು, ಪರಿಸರವಾದಿ ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 24, 2026 at 5:25 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ಪಾರಂಪರಿಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ರಂಗರಾಜು.

ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ 5 ಪರಂಪರೆಗಳು:

  • ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ
  • ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ.
  • ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ
  • ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ
  • ಪುರಾತತ್ವ ಪರಂಪರೆ

ಹೀಗೆ ಐದು ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ ರಂಗರಾಜು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು: ಪರಿಸರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯ ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಬೆಟ್ಟವೋ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಟ್ಟವೋ?. ನೀವು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?, ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?. ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ. ಇಂತಹ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜನ ಸಂದಣಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯಾರ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಲಿ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಿ. ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ನನ್ನ ಅನುಮತಿಗಿಂತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರುವವರ ಅನುಮತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯಾರ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

