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ಗೋಕಾಕ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಲುಗಡೆ!

ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ

TRAINS HALT AT GHATAPRABHA STATION
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 9:03 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ

1. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16531 ಅಜ್ಮೇರ್-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ 24.08.2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 08:28ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, 08:30ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

2. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16532 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಅಜ್ಮೇರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ 28.08.2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 10:48 ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, 10:50ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

3. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16209 ಅಜ್ಮೇರ್-ಮೈಸೂರು ದ್ವಿ-ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ 28.08.2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 08:28 ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, 08:30ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

4. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16210 ಮೈಸೂರು-ಅಜ್ಮೇರ್ ದ್ವಿ-ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ 25.08.2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 10:48ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, 10:50ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

5. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20685 ಗಾಂಧಿಧಾಮ್ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ 25.08.2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 08:28ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, 08:30ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

6. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20686 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಗಾಂಧಿಧಾಮ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ 29.08.2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 10:48ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, 10:50ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

7. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16533 ಜೋಧ್ಪುರ-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ 26.08.2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 08:28ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, 08:30ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

8. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16534 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜೋಧ್ಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ 30.08.2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 10:48ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, 10:50ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06551/06552) ರೈಲುಗಳನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಓಡಿಸಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06551 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು – ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಮತ್ತು 22ರಂದು 19:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ 08:25 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಮರುಪ್ರಯಾಣದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06552 ಬೆಳಗಾವಿ – ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ರೈಲು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಮತ್ತು 23ರಂದು 17:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ 05:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.

ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ತುಮಕೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೀರೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ಎಸ್ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಅಳ್ನಾವರ, ಲೊಂಡಾ ಮತ್ತು ಖಾನಾಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಬೋಗಿಗಳು ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 07 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ 02 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಕಮ್ ಲಗೇಜ್/ದಿವ್ಯಾಂಗ ಬೋಗಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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DHARWAD
EXPRESS TRAINS HALT
GHATAPRABHA STATION
TRAINS HALT AT GHATAPRABHA STATION

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