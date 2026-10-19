ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ: ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅವರು ತಾಲೂಕು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 19, 2026 at 5:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೋಮವಾರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 23ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅ.23ರ ನಂತರ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೂ ದಿಕ್ಸೂಚಿ: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ 4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ವರದಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ 4 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಶಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಗೆದ್ದಿರುವ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೂ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೊಸಬರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ತರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅವರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೋರಾಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅವರು ತಾಲೂಕು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೋಗುವವವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ 2.O ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ 2.O ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ 2 ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂತ. ಅದರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಜನ್ ಜೋಡೋ ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರಾ' ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯವರೇ 'ಮತ ಉಳಿಸಿ ದೇಶ ಉಳಿಸಿ' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 'ಮತ ಉಳಿಸಿ ದೇಶ ಉಳಿಸಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
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