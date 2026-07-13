ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ; ಭಕ್ತರು ಧನ್ಯ
ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಸಭಾ ಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮೂಲಕ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
Published : July 13, 2026 at 3:46 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಕ್ತರ ಆಶಯದಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ್ಯಾಂತ ಜನರ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಆಗದವರು ಇನ್ನೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರಿನ ವಿನಯ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರಾವತಿಯ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 09 ರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 9 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15 ಅಡಿ ಅಗಲ, 15 ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಗುರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರರ್ದಶನಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಂದು ನಿರ್ಮಿಸಲು 3 ದಿನ, ಬಿಚ್ಚಲು 3 ದಿನ ಬೇಕು. ವಿನಯ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿನಯ್ ರಾಮ್, "2022 ರಿಂದ ಇದನ್ನು 108 ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಹವರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೊ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಮ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದವನು, ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೊ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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