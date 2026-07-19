ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳ: 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಭತ್ತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

DESI RICE FAIR
ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 19, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತೀರ ಅಪರೂಪದ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಯ ಘಮಲು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶುಗರ್ (ಮಧುಮೇಹ) ಇದ್ದವರಂತೂ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲಿದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಕ್ಕಿ.

ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ, ಸಹಜ ಸೀಡ್ಸ್​​ವತಿಯಿಂದ ಭತ್ತ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಭತ್ತದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ, ಇಂತಹ ತಳಿಗಳೂ ಇದ್ದಾವೆಯೇ ಎಂದು ಜನರು ಕುತೂಹಲ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳ (ETV Bharat)

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಳಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳೀಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ರೈತರ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳು ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದವು.

ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಪುಟ್ಟಭತ್ತ, ಯಳಂದೂರಿನ ರತ್ನಚೂಡಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಭೋಗ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ರಾಜಮುಡಿ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ಆನೆಕೊಂಬಿನ ಭತ್ತ, ಕನಕಪುರದ ಮುಂಡುಗ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಕಾಡಿನ ಹಾಲು ದೊಡ್ಡಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಹಾಲುಬ್ಬಲು, ಮಲೆನಾಡಿನ ಗಂಧಸಾಲೆ, ಜೀರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೀಗೆ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅನ್ನಕ್ಕೊಂದು, ಪಾಯಸಕ್ಕೊಂದು, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಕಜ್ಜಾಯ, ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಮಗದೊಂದು. ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದಂಥ ತಳಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಬರತೊಡಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಘ ಪೋಷಕಾಂಶ, ನಾರಿನಾಂಶ, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಿಂದಲೂ ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಪಾಲಿಶ್​​ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ತಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಧ ಸಣ್ಣ, ಅಂಬೆಮೊಹರ್, ಗಂಧಸಾಲೆ, ರತ್ನಚೂಡಿ, ಸೇಲಂ ಸಣ್ಣ, ಹೆಚ್​ಎಂಟಿ, ಕೆಂಪು ಸಣ್ಣ ರಾಜಮುಡಿ, ಬರ್ಮಾಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಮುಡಿ, ಸಿಂಧೂರ ಮಧುಸಾಲೆ, ಅಂದನೂರು ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಬೈರ ನೆಲ್ಲು, ಗೌರಿ ಸಣ್ಣ, ಕೆಂಪು ಮುಂಡಗದ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು. ಔಷಧೀಯ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳಾದ ಕರಿಗಜವಲಿ, ನವರರಕ್ತಸಾಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಿದ್ದಸಣ್ಣ, ರತ್ನಚೂಡಿ, ಸೇಲಂ ಸಣ್ಣ, ಎಚ್‌ಎಂಟಿ, ಕೆಂಪು ಸಣ್ಣ, ರಾಜಮುಡಿ, ಬರ್ಮಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸಿಂಧೂರ ಮಧುಸಾಲೆ, ಅಂದನೂರು ಸಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಬೈರ ನೆಲ್ಲು, ಗೌರಿ ಸಣ್ಣ, ಮಾಪಿಳ್ಳೆ ಸಾಂಬ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಳಿಗಳ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಕರಿಗಜವಲಿ, ನವರ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಶಾಲಿ ಮೊದಲಾದ ಔಷಧೀಯ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಮುಡಿ, ಬರ್ಮಾಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸಿದ್ದಸಣ್ಣ, ರತ್ನಚೂಡಿ, ನವರ, ಎಚ್‌ಎಂಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧೂರ ಮಧುಸಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳ ಬೀಜಗಳು ಬಿತ್ತಲು ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ‌ ಎಂದು ದೇಸಿ ಭತ್ತ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳ
MYSURU
DESI RICE VARIETIES
RICE VARIETIES EXHIBITION
DESI RICE FAIR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.