AI ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಸುತ್ತದೆ: ಶ್ರೇಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್​

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಎಐ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು AnitaB.org ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶ್ರೇಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AI GENDER BIAS
AnitaB.org ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶ್ರೇಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಕೂಡ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಹೌದು. ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ AnitaB.org ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶ್ರೇಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಲಿಂಗ ಅಂಧತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ರೆಸ್ಯೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025 ರ ಗ್ರೇಸ್ ಹಾಪರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಐ ಕಲಿತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

"AI ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. AI ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಳಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಿನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

AnitaB.org ಆಯೋಜಿಸಿದ ಜಿಎಚ್​ಸಿಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್​​ಗಳು ನವೀನ, ಅಂತರ್ಗತ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಶ್ರೇಯಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಎಐ ಅನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. AI ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ, ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬಹುದು. ಎಐ ನಾವು ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಮಗ್ರತೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೇಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳು ಲಿಂಗ, ಜನಾಂಗ, ಜಾತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಐ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ತಟಸ್ಥ, ಅಂತರ್ಗತ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ AI ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

