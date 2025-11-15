Bihar Election Results 2025

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾನರ್​ಗಳ ಹಾವಳಿ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಕೊಕ್ಕೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾನರ್​ಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ.

excessive-unauthorized-banners-in-hubballi
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 15, 2025 at 2:11 PM IST

3 Min Read
ವರದಿ : ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್​ಗಳು, ಬಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ಗಳ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿ‌ಮೀರಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಶುಭಕೋರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತಕೋರುವ ಬ್ಯಾನರ್​​ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊಸೂರಿನ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕದ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಲಾಗಿ ಆಳೆತ್ತರದ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಒಂದು-ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ತೆರವು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಕೆಲವು ಶಾಸಕರ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮದಿನವಿದ್ದರಂತೂ ಆಯಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ತುಂಬ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್​​ಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಿಲ್ಲರ್​ಗಳಿಗೂ ಪೋಸ್ಟ‌ರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಸೀಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್, ಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸೀಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಮುರಳಿ ಇಂಗಳಗಳ್ಳಿ ಎಂಬುವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ, ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ‌ ರೀತಿ ಅನಧಿಕೃವಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸುಂದರ ನಗರ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಲಾದ ಬ್ಯಾನರ್​​ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುಂದರ ಸ್ವಚ್ಛನಗರ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾನರ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಗರವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯಿಕರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕುವವರು ಅನುಮತಿ‌ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ‌ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಸಿಯವರಿಗೂ ಸೂಚನೆ‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ‌ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ‌ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ‌ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ‌ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಭರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ‌ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾನಗರ ಅಂದಕೆಡಿಸುವಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾನಗರ ‌ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾನರ್​ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾವಳಿ : ನಗರದ ‌ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಹೊಸೂರು ಸರ್ಕಲ್, ಗೋಕುಲಗ ರೋಡ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚನ್ನಪೇಟೆ, ದಾಜಿಬಾನ್ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾನರ್​​ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬ್ಯಾನರ್, ಕಟೌಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಡೆವಲಪರ್ಸ್​ಗಳು ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

100 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಬಾಕಿ : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ 4 ಕೋಟಿಯಿಂದ 7 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 70 ಲಕ್ಷದಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. 2022/23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 7.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು 70.30 ಲಕ್ಷ. 2023/24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹5.20 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ₹97.27 ಲಕ್ಷ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿರುವ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಶುಲ್ಕವೇ ₹100 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂಕಿ‌-ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

