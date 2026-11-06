ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ 31%ರವರೆಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಪತ್ತೆ: ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್
ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 31%ರವರೆಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2026 at 4:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. E20 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕಾಸಸೌಧಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು, ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ IOCL ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.31.2 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು HPCL ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.30.5 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ (IOCL ಮತ್ತು BPCL) ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ನಮೂದಿಸದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎನ್.ಎ.ಬಿ.ಎಲ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಐಎಸ್ಒ(ISO) ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಏನು?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 6,200 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲೀಟರ್ಗೆ ₹100 ರಂತೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಈ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹62,000 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ವಾಹನಗಳ ಫಿಲ್ಟರ್, ಪ್ಯೂಯಲ್ ಪಂಪ್, ಇಂಜೆಕ್ಟರ್, ಪೈಪ್ (ಹೋಸ್) ಹಾಗೂ ಸೀಲ್ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 39,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಗಳ ಸಮೇತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆವು. NABL ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ISO ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ IOCL ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 31.2 ಹಾಗೂ HPCL ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 30.5 ರಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. #MissionNikhara #ConsumerRights #Karnataka— Rizwan Arshad (@ArshadRizwan) November 6, 2026
ಕನಿಷ್ಠ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.01 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪಾಯ ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 35 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 99ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು E20 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2023ರ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ವಾಹನಗಳೂ ಗರಿಷ್ಠ E20 ಮಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ದೇಶದ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನದ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆರೋಪ: ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಲಾಭ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. IOCL, BPCL ಮತ್ತು HPCL ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ 77,821 ಕೋಟಿ ರೂ. (2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ) ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50% ರಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಮೈಲೇಜ್ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸದಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ನೈಜ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಂದಿಡಬೇಕು: ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ಮಿಶ್ರಣದ ಕುರಿತು ನಿಖರ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ನೈಜ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು: ಶೇಕಡ 20ರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆರೆತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ IOCL, BPCL, HPCL ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿಯ ಇಂಧನದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಪಂಪ್-ಮಟ್ಟದ ಸಮಗ್ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
E20 ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯ ವರದಿ ಪಡೆದು, ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಸುಲಭ ಕ್ಲೈಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರತಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕನಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಷ್ಟಪರಿಹಾರ ದಕ್ಕಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಇಂಧನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಪಾಸಣೆ ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 'ಮೋಟಾರು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ (ಸರಬರಾಜು, ವಿತರಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಆದೇಶ, 2005'ರ ಅನ್ವಯ, ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಪತ್ತೆ?:
- IOCL- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS) ಮಾದರಿ- ಎಥೆನಾಲ್ 31.2%
- HPCL- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS – ಪವರ್)- ಎಥೆನಾಲ್ 30.5%
- HPCL- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 27%
- BPCL- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS - ಸ್ಪೀಡ್)- ಎಥೆನಾಲ್ 26.5%
- ನಯಾರಾ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 26.1%
- ಶೆಲ್- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 25.5%
- BPCL- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 24.2%
- BPCL- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 22.6%
- HPCL- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 22.4%
- IOCL- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 20.8%
- ನಯಾರಾ- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 20.6%
- BPCL- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 19.9%
- MRPL- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 19.2%
- ಶೆಲ್- ಪೆಟ್ರೋಲ್ (MS)- ಎಥೆನಾಲ್ 13.5%
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