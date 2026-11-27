ದೇವನಗೊಂದಿ IOCL ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಪತ್ತೆ: ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ
ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿ 3,000 ಲೀಟರ್ಗೆ 14 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2026 at 7:08 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ E20 ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಆರೋಪದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ದೇವನಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿರುವ IOCL ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಅನುಮತಿಸಿದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ IOCL ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು, ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳ (OMC) ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿರುವ IOCL ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿ 3,000 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ 14 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 4–6 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ, 2009ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ (show-cause notice) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
After the Karnataka Government exposed over-blending of ethanol in petrol beyond the prescribed E20 limit, our Legal Metrology Department has begun inspecting Oil Marketing Company (OMC) terminals, where the blending is carried out. At the IOCL Terminal, Devanagonthi, mass flow meters tested against a verified proving measure showed excess delivery of 14 litres of ethanol for every 3,000 litres, while motor gasoline was short-delivered by 4–6 litres. Both are beyond permissible limits. A show-cause notice has been issued under the Legal Metrology Act, 2009. #EthanolBlending #OMC #noticed #IOCLTerminal #E20— Rizwan Arshad (@ArshadRizwan) November 27, 2026
ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ (Bay No.9)ರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿ 3,000 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ 14 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ (MG) ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ (Bay No.9)ರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿ 3,000 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ 4 ಮತ್ತು 6 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ (Bay No.4)ರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿ 3,000 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ 3 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ದೋಷಗಳು ಆಯಾ ಅಳತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಇಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದ ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು, ವಿತರಕರು (ಡೀಲರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವನಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿರುವ IOCL ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಳತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ:
- ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಶನ್ (calibration) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ನ (Bach control unit) ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು IOCL ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು.
- ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು.
- ಈ ನೋಟಿಸ್ ತಲುಪಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಶನ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿವರಣೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಿಯಮದಂತೆ ಕ್ರಮ: ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಳತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ದೃಢಪಡುವವರೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಳಸದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ, 2009 ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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