ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ; SSLCಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ
SSLC ಫಲಿತಾಂಶ: ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಡಿಡಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 24, 2026 at 8:48 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಸಲ 18ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ 23ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 30,995 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 29,241 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ. 94.75ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 29ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ 2025ರಲ್ಲಿ 25ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಈ ಬಾರಿ 18ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ 23ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶೇ.94.09ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 26ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಶೇ. 79.94ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಸಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ತುಸು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್: ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 615ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ದಾಖಲೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಾಟೀಲ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ದಿವ್ಯಾ ದೇಸಾಯಿ, ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರಿನ ಚೈತನ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿವೇಕ ಸುಳ್ಳಣ್ಣವರ 625ಕ್ಕೆ 624 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೈಎಸ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ರೋಷಣಿ 623 ಅಂಕ, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುರಮುರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಂಜನಾ ಅವರಾದಿ 623 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ:
|ವಲಯ
|ಹಾಜರಾದವರು
|ಪಾಸಾದವರು
|ಫಲಿತಾಂಶ
|ಕಿತ್ತೂರು
|1667
|1618
|ಶೇ.97.06
|ಖಾನಾಪುರ
|3497
|3355
|ಶೇ.95.94
|ಸವದತ್ತಿ
|5063
|4849
|ಶೇ.95.77
|ರಾಮದುರ್ಗ
|3762
|3585
|ಶೇ.95.30
|ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾ.
|5046
|4777
|ಶೇ.94.67
|ಬೈಲಹೊಂಗಲ
|3594
|3367
|ಶೇ.93.68
|ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ
|8366
|7690
|ಶೇ.91.92
ಡಿಡಿಪಿಐ ಹರ್ಷ: ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. 18ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ 159 ಶಾಲೆಗಳು ಶೆ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಓದುವ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶತಕದತ್ತ, ಮನೆ-ಮನೆ ಭೇಟಿ, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಹೀಗೆ... ಜಿಪಂ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಶ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಸ್ತು, ಸತತ ಅಧ್ಯಯನ, ಪಾಲಕರ ಸಹಕಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಟಾಪರ್ ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಿವ್ಯಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಪಿಯು ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಆಗುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೀಡಿಯ ಹೊಲಿಕ್ರಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯಾ, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಝುಂಜವಾಡ ಕೆ.ಎನ್. ಗ್ರಾಮದ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ಪುತ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 99 ಅಂಕ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಐದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಅಭಿನಂದನೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಪಂ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
