ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಉತ್ಖನನ ಪ್ರಾರಂಭ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಮರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

GADAG TREASURE HUNT ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ನಿಧಿ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಉತ್ಖನನ ಪ್ರಾರಂಭ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 4:10 PM IST

ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ನಿಧಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ಖನನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗಿ, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಲಿಕೆ, ಗುದ್ದಲಿ, ಪಿಕಾಶಿ, ಹಾರೆ, ಸುತ್ತಿಗೆ, ಬುಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್​ ಮಾತನಾಡಿ, " 2025ರ ಜೂನ್​​ 3ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಖನನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10×10 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ 3-4 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದರು.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್, ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಸೇಜೇಶ್ವರ್, ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣು ಗೋಗೇರಿ, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಖನನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಂ. ಕೇಶವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಪಾಯ ತೋಡುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು (ಸುಮಾರು 470-700 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ) ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 60-70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮವು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ಕಳಚೂರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 101 ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 101 ಬಾವಿಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಉತ್ಖನನದಿಂದ ಹೊಸ ಶಾಸನಗಳು, ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ, ಆವರಣದ ಅಳತೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಉತ್ಖನನ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

