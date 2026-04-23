ಶಿರಸಿ: ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ಫೇಲ್

ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಎಡವಿದೆ.

ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲೀಸಾ ಖಾನಮ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 7:02 PM IST

ಶಿರಸಿ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿರಸಿಯ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಯುನಿಯನ್ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್​​ಎಸ್‌ಎಲ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ ಲೀಸಾ ಖಾನಮ್ ಅವರು ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬದಲು ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೂ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗೈರು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ-100, ಇಂಗ್ಲಿಷ್-92, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ -98, ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ- 92 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು -526 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಶೇ.84.16 ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದ ದಾಖಲೆ (ETV Bharat)

"ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರೂ ತನ್ನನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಧತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲೀಸಾ ಖಾನಮ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆದ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬಿಇಒ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕುರಿತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.

