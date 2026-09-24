ಸಜ್ಜನರ, ವಿಚಾರವಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಮೆಂಟಲ್ ಗಿರಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ?: ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಗರಂ
ಸಜ್ಜನರ, ವಿಚಾರವಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಮೆಂಟಲ್ ಗಿರಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 24, 2026 at 7:48 AM IST
ಮೈಸೂರು: "ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ದಿನಾ ಅವನ (ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್) ಹತ್ತಿರ ಯಾಕೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ?, ಸಜ್ಜನರ, ವಿಚಾರವಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಮೆಂಟಲ್ ಗಿರಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಧಾಕರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಗಲೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
FIR ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ: "ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು FIR ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡೋದು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ?. ನೀಲಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.. ನಾವು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ದಿನ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಸಾಮರಸ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ರು?, ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗೋದೇ ಸಾಮರಸ್ಯನಾ?. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪೈಸೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ: "ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬ್ರದರ್ ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮಾತೀತ, ಬ್ರದರ್ ಹುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದ ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವು?, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಮುಗಿದು ಹೋದಾಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೀಲಿ ಶಾಲು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸಮಾನತೆಯ ದ್ಯೋತಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀಲಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದದ್ದು. STP, CSP ಹಣ ಹೋದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರೆದು, "2016ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದವು?. ದಲಿತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಂತವರು ನಾವು. ಅವರ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈ ತಪ್ಪಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ JCB ತಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ?".
"ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ, ಭೀಮಾ ಅಂತಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅನ್ಯಾಯ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಸೇರಿದವರು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗೋದು ಯಾವಾಗ?, ನಾನು ನೀಲಿ ಶಾಲನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿಲುವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ತಾನು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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