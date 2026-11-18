ನಾನು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಳು ಅಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ: ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ಅವರು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
Published : November 18, 2026 at 3:41 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಾನು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಾಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಾನು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಹಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ನಗರದ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನನಗೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು: ನಾನು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಂದ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವರು ಹಣ ನೀಡಬೇಕು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವಿವೇಕತನದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಎಂದು ಹರತಾಳು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜು ದಿನದಳಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದವನು. ನಾವು ಸಹ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹರತಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೀಗ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಾನು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರೇ ನೀವು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಎಂದರು.
ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಕೊಟ್ಟವರೇ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ. ಇದನ್ನು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಬಳಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಳಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಧುಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಲಪ್ಪ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಕಾಲ ಹೋರಾಟದ ಕಾಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಹೋರಾಟಗಾರರೇ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಎಂದರು. ನನ್ನನ್ನು ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದಾಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು, ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ನಾವು ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದವರು, ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಅಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಂದೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಒಡನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಎಂದು ಹಾಲಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೇ ತೋಟ ಕಡಿದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವವರೇ. ಭೂಮಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ತೋಟ ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ಎಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ತಂದೆ - ತಾಯಿಯ ಮಗ. ಆದರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ 192 ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಯಾಕೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹಾಲಪ್ಪ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ 21 ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನವೂ ಸಹ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿದರು. 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೇಸು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು 20 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರು ಎಂದರು.
ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರತಾಳು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ದು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಂದರು. ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಸ್ ಪುಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು. ನನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
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