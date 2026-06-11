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ಕೆಲ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ನೆಹರು - ಮೋದಿ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 8:10 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್​ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ನೆಹರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಿಂದ ಮೇ 27, 1964ರ ವರೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 286 ದಿನಗಳು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 350 ದಿನಗಳು. 12 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರುವ ಮೋದಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಭಾರತದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ವಿವರಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ನೆಹರು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಎಲ್ಲಿ, ದೇಶವನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ನೂಕಿ, ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್​​ಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕತ್ತಲಿಗೆ ನೂಕಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿ? ಹೋಲಿಕೆಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಬೇಡವೇ? ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಟೀಕಿಸಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು 'ಮೈಲಿಗಲ್ಲು' ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ 'ಬಂಡೆಗಲ್ಲು'. ಮೋದಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು, "ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ಮೋದಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ದೇಶದ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯಗಳಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು.

ದಾಖಲೆ ಹೇಗೆ?: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬುಧವಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಈಗ 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 4,399 ದಿನಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ನಿರಂತರ 4,398 ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

1952ರಿಂದ ನೆಹರು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಈ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1947 ಮತ್ತು 1952ರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಇದು 'ರಾಮರಾಜ್ಯ'ದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ: ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
JAWAHARLAL NEHRU
BENGALURU
ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
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