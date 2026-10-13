ಮಾಜಿ ಸಿಎಂರನ್ನು ಸ್ಟೇ ತರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಿದ್ದಾರೆ; ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಡಿಕೆಶಿಯವರೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನೀರೆರೆದು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು ಅವು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅದರ ಫಲ ನೀವು ಇಂದು ಉಣ್ಣಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2026 at 2:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅವರು ಸ್ಟೇ ತರುವುದು ಬೇಡ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿನ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೈಜ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಈ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅದರ ಫಲ ನೀವು ಉಣ್ಣಲೇಬೇಕು: ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟೇ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ತರಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿಯವರೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನೀರೆರೆದು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು ಅದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಫಲ ನೀವು ಇಂದು ಉಣ್ಣಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂರನ್ನು ಸ್ಟೇ ತರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಿದರಲ್ಲಾ: 17 ಜನರನ್ನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲಾ ಅವರು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡರು?. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅವರೂ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡರು. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೇ 48 ಜನರ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರು. ಕೊನೆಗೂ ಅವರ ಬಾಯನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅವರೂ ಸ್ಟೇ ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಿದರಲ್ಲಾ?. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆನಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಪ್ರದಾನಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ರೇವಣ್ಣರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸಿದಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂದು ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿದರಲ್ಲಾ, ಈಗಿನ ಹಾಸನದ ಎಂಪಿ ಬಂದು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ?. ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಗೆ ಏಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಡದಿ ಹೋರಾಟ ನಿಮಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು. ನೈಸ್ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ?. ಈಗ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಅಂತ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣರನ್ನು ಶಿರಾವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆತಂದರು. ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಿರಿ?. ಯಾರು ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದರು?. ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರನ್ನು ಶಿರಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸರಣಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅವಸ್ಥೆ ಬರಬಾರದಿತ್ತು. ಎಂಟು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದವರು, ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು. ಅವರನ್ನೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲವೇ?. ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ: ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ಕಡತವನ್ನು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಏಕೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ?. ಕಾಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಇವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ: ಇದನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾರ ಯಾರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ?. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡವಂತದ್ದಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು: ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾ?. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಯ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಯ್ದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅನುಕಂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲಾ. ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂರಿಂದ ನಾಲ್ವರು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟೀಂ ನೇಮಕ: ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಚಿವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ, ಹೀಗಾದರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕೇಳಿದ್ರು.
ಯಾರೆದ್ದೆಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾ?. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲು ಆಗುತ್ತಾ?. ಸಚಿವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು?. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಸಿಬಿಐಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದರು.
ಸಿಎಂರನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎಳೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ: ಸಿಎಂರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕ. ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರೇ ಎಳೆದು ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ಸಿಎಂರನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎಳೆದು ಹಾಕುವ ದಿನ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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