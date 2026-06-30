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ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಡಿವಿಎಸ್​ರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್; ಆಡಿಯೋ ನನ್ನದಲ್ಲ: ಸದಾನಂದ ಗೌಡ

ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

EX CM D V SADANANDA GOWDA
ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 8:30 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ‌ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ‌ಗೌಡ ಈ ಆಡಿಯೋ ತನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಜತೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ‌ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ವರೆಗೂ ಕಾದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ‌ನನ್ನು ಪದವಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ನನ್ನದಲ್ಲದ ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಡಿ. ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ, ನನ್ನದಲ್ಲದ ಆಡಿಯೋ, ನನ್ನದಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ.‌ ಈ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನೂ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಬೇಕಾದರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ನವ್ರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ.‌ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.

ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ: ಡಿವಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿಡಿಎ ಮುಳುಗಿಸಿದವರು. ನಾನು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರೆಸ್‌ಮೀಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ.‌ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು. ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ವಿಶ್ವನಾಥ್. ದುಡ್ಡಿನ ಅಮಲು ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಅದೇ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದವನು ಎಂದು ಡಿವಿಎಸ್​ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಾನು ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ. ಕಳ್ಳ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಮನೇಲಿ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ: ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

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