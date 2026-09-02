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ಬೀದಿ ಬದಿ ವಲಯದಿಂದಲೇ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು: ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಉತ್ತರವೇನು?

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದು, ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಕಿರಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಎಸ್.ಈ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

SHIVAMOGGA ಬೀದಿ ಬದಿ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ & ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2026 at 12:00 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗಿದ್ದು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂದು, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದು ತಮಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಸಿಗುವ ಆಸೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ತಮಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಟೌನ್​​ ವೆಂಡಿಂಗ್​ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ‌. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆಯು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 85 ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 255 ಜನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ‌. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾದರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಟೌನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯಾರು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಳತೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಟ್ಟಡ ಯಾಕೆ ಉದ್ಟಾಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಗ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​​ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​​ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಸಿಟಿ ವ್ರೈವೇಟ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಕಿರ್ಣವನ್ನು‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟೋ‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಪೇಡ್​ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 85 ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಲಯ ಅಂತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫುಟ್​ಪಾತ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ".

"ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕಿರ್ಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇ-ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ-ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ‌ ಇದೆ. ಇದರಂತೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ".

"ಹಂಚಿಕೆಯ‌ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದ ಎನ್​ಒಸಿ, ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದ ಎನ್​ಒಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು 2025 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್​ ಟೂಲ್​ ಈಗ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದಷ್ಟು‌ ಬೇಗ ಹರಾಜು‌ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ದರದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
ಬೀದಿ ಬದಿ ವಲಯ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣ
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ
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