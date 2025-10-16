'ಮಳೆ ಮುಗಿದರೂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್': ಹಾವೇರಿ ರೈತರಿಗೆ ಬರ ಎದುರಾಗುವ ಚಿಂತೆ
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುಗಿದರೂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು ನೋಡೋಣ.
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ವರದಾ, ಧರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನದಿ ವರದಾ. ಹಾನಗಲ್, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್, ಸವಣೂರು ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಂಕಾಪುರ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್, ಸವಣೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನೂ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಮುಗಿದರೂ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಾ ನದಿಗೆ 9 ಬ್ಯಾರೇಜ್: ವರದಾ ನದಿಗೆ ಹಾನಗಲ್, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್, ಸವಣೂರು, ಶೇಷಗಿರಿ, ಕುಸನೂರು, ಸಂಗೂರು, ನಾಗನೂರು, ಕಳಸೂರು, ಕರ್ಜಗಿ, ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರಡೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಕಡೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೂ ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರಿನವರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮುಗಿದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಸಹ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಇರಲಿ, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಆತಂಕ.
ರೈತ ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಿಡ್ಲಾಪುರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕುವುದಿದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಲೇಬರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ವಾರ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬರ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತ ಉಳಿವೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೂ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮುಂಚೆ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳೂ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ರಬ್ಬರ್ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಗೇಟ್ ಅನ್ನೇ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ವರದಾ ನದಿಯ 9 ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳ ನೂರಾರು ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ. ಶೇಷಗಿರಿ ಕುಸನೂರು, ಕಳಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಗೇಟ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಕದ್ದ ಗೇಟ್ಗಳ ಬದಲಿ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಹಾವೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ನದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಹರಿವು ನೋಡಿರುವ ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕಳ್ಳತನವಾದ ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಹಾಳಾದ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ರಬ್ಬರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ರಬ್ಬರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
