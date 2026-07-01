ಸಿಎಂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಮಗನ ಥರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್
ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಎಂಬ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 1, 2026 at 11:19 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಮಗನ ಥರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಎಂಬ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಅದು ಸತ್ಯ. ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಮಗನ ಥರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಐವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 40 ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಂಗ್ & ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ಶಾಸಕರೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಂಥವನು. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಟಾದಡಿ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಶಾಂತನಗೌಡ, ಬಸವಂತಪ್ಪ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಟಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಕೋಟಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ರೈತ ಕೋಟಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜೆ. ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ ಬಳಿಕ ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನು ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ. ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆದಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ದಾರ ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿಲ್ಲ, ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಹಡಗು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆವರ ಜೊತೆ ಇವರು ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಹೋದರ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಜಾತಿ ವಿಚಾರ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ನಾನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಜಾತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಶಾಸಕ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತರಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಜಾತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೆದ್ದಿರುವ 40 ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ SIR ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ SIR ಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಎಂ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾದವ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರಂ ವಿತರಣೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಏಜೆಂಟ್, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಿಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫಾರಂ ಪಡೆದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಂತೆ ಇರುವೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಮಾದರಿ ವೃತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಆಶೋಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಗು ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಬಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
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