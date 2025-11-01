ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡರೂ, ಜೀವವನಾಂಶ ಭತ್ಯೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
Published : November 1, 2025 at 9:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿರುವ ಜೀವನಾಂಶ ಭತ್ಯೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಭತ್ತೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಸವರಾಜ ಪುಂಡಲೀಕಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಂಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು(ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 10(3)ನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅಮಾನತು ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರು 1985ರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 41 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಆರೋಪ ಕುರಿತ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಬಸವರಾಜ ಪುಂಡಲೀಕ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 96 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ. 41 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸದೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ಭತ್ಯೆ ಒಂದು ರುಪಾಯಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಜತೆಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 48 ಗಂಟೆಗಳ ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
