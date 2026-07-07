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ಮೈಸೂರು: ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ‌ ಚರಕ, ಕೈಮಗ್ಗದ ಸದ್ದು!

ನೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲಿರುವ ಬದನವಾಳು ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಖದರಿನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಕೇಶವ್​ ಎಂ.

KHADI GRAMODYOG FACTORY
ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ‌ ಚರಕ, ಕೈಮಗ್ಗದ ಸದ್ದು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 1:49 PM IST

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ಮೈಸೂರು: 100 ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಕೈಮಗ್ಗ, ಚರಕದ ಸದ್ದು. ಹೌದು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು 20 -25 ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ನೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲಿರುವ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಖದರ್​ನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

1927ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು, ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ, ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ, ಅಲವಕ್ಕಿ, ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

1932ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬದನವಾಳು ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, 700 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಮ್ಮಾವು, ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಕೊಳ, ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ಲಾನ್: ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಚರಕ, ಕೈಮಗ್ಗ ತಿರುಗಿಸುವ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ, ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 40-45ರಿಂದ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ, ನಡಿ (ನೂಲುವುದು) ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಪ್ ನಂತರ ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ನಾರು(ಗೋಣಿಚೀಲ)ನಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು, ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ 1980ಕ್ಕೂ ಮುಚ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆನಂತರ 1985ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

MYSURU
HANDLOOM
ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ
KHADI GRAMODYOG FACTORY

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