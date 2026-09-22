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ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋ, ನೇಪಾಳದ ನೋಟು: 20 ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ!

ಮುಜರಾಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ದೇಗುಲಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶವಿದೆ.

Euro and Nepalese notes found at Anjanadri: 15 lakh income in 20 days.
20 ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 9:53 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ: ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣವಾದ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಡೆದ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದು ಯುರೋ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಯರೋಪಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಒಂದು ನೇಪಾಳದ ನೋಟು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಯುರೋ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಯುರೋ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 109 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ. ನೇಪಾಳದ 20 ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ರೂ.12.50ಗೆ ಸಮ.

Euro and Nepalese notes found at Anjanadri: 15 lakh income in 20 days.
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋ, ನೇಪಾಳದ ನೋಟು (ETV Bharat)

ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ದಿನಕ್ಕೆ 14.94 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಂಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಮುಜರಾಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ದೇಗುಲಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶವಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ದೇಗುಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಣದ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 14.94 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2ರಂದು ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Euro and Nepalese notes found at Anjanadri: 15 lakh income in 20 days.
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋ, ನೇಪಾಳದ ನೋಟು (ETV Bharat)

ಆಗ 15 ದಿನಕ್ಕೆ 13.98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಂಗ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಸೆ.17ರಂದೇ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 17ರಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ, ಭಾನುವಾರದ ರಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ANJANADRI TEMPLE
KOPPAL
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ
20 ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
EURO NEPALESE NOTES FOUND

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