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ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ಖಾದಿ‌ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ!

ಖಾದಿ‌ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಹೀಗಿದೆ.

ETV BHARAT REALITY CHECK: GOVERNMENT EMPLOYEES' REACTION ON MANDATORY KHADI ORDER
ನಗರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 9:00 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖಾದಿ ಉದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ (ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ) ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು​ ಜನವರಿ 29ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಎಪ್ರಿಲ್ 4ರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಖಾದಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಖಾದಿ‌ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಮತ್ತು ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಇಂದು ನಗರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ‌ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ‌ಕೆಲವು ನೌಕರರಿಗೆ ಆದೇಶವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾದಿ ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆದೇಶ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೌದಾ! ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಖಾದಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಬೂಬು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ ಗಸ್ತಿ ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ''ಖಾದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ‌ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ‌ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ‌ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಕಲ ನೆರವನ್ನು ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎ ಎಸ್ ಪಠಾಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ''ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆೆಯೆಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ''ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೋಹನ ವಜ್ಜನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಖಾದಿ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ'' ಎಂದರು.

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TAGGED:

KHADI MANDATORY
GOVERNMENT EMPLOYEES
ಖಾದಿ‌ ಕಡ್ಡಾಯ
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