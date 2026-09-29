ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​; ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್!

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್​ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ಕಿರಣ್​ಕುಮಾರ್ ಎಸ್​.ಈ. ​

SCHOOL Students got SHOES and socks
ತಲುಪಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್​ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರವಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ.‌ ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ‌ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ‌ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೂ,‌ ಸಾಕ್ಸ್ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ತಲುಪದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್​​; ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅರೆಬರೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ ಎಂಬ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 28) ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಲಾ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ‌ ಹಂಚಿ ಎಂದು‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ‌ ಶಾಲಾ‌ ಎಸ್​ಡಿ‌ಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವೇ ಹೋಗಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ‌‌ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್​ಅನ್ನು ತಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ‌. ಈ ವೇಳೆ‌‌ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು‌ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

SCHOOL SHOES and socks
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್​ಗಳ ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳು (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ: ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರದಿಯಿಂದಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್​ ದೊರೆತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ನಾವೇ ನೀಡುತ್ತೇವೆಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ತಲುಪದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್​​; ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅರೆಬರೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ ಎಂಬ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಬಿಇಒ ಅವರು ನಿನ್ನೆಯೇ ನಮಗೆ ಶೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು‌ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

SCHOOL SHOES and socks
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್​ ವಿತರಿಸಿದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು (ETV Bharat)
SCHOOL SHOES and socks
ಹೊಸ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್​ ಧರಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವರದಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ತಲುಪದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್​​; ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅರೆಬರೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ

TAGGED:

SCHOOL SHOES AND SOCKS
SHIVAMOGGA
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ETV BHARAT IMPACT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.