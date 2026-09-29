ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್; ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್!
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
Published : September 29, 2026 at 3:50 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರವಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ತಲುಪದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್; ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅರೆಬರೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ ಎಂಬ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 28) ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಲಾ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವೇ ಹೋಗಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ಅನ್ನು ತಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ: ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರದಿಯಿಂದಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ದೊರೆತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ನಾವೇ ನೀಡುತ್ತೇವೆಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ತಲುಪದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್; ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅರೆಬರೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ ಎಂಬ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಬಿಇಒ ಅವರು ನಿನ್ನೆಯೇ ನಮಗೆ ಶೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವರದಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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