ಮುಗಿಯದ ಕಬ್ಬಿನ ಕಗ್ಗಂಟು, ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಹೋರಾಟದ ರೂವಾರಿ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಸಂದರ್ಶನ
ಇಂದು ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು, ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 15, 2026 at 4:44 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 32 ಗಂಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದ ರೈತರು, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರಗಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ತಿಮಠದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಮುಕ್ತಿಮಠದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸುಡು ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಊಟ, ಉಪಹಾರ, ನೀರು, ತಂಪು ಪಾನೀಯ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನಗಾ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕೆಜಿಗೆ 60 ರೂ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂ. ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೂನಪ್ಪ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ: ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೈತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 32 ಗಂಟೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ದರ, ಎಂಎಸ್ಪಿ 60 ರೂ., ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಾಡಿನ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಲುಪುವುದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು 50 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧವರೆಗೆ ಇಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು, ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲು ಕರೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕೆಲಸ ರೈತರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವೈರಿಗಳು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದುಕಿದೆಯೋ, ಸತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತಾ ಜನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ, ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅಂಜಿದ್ದಾರೋ? ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಿದ್ದಾರೋ? ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅಂಜಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೂ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟುವುದರೊಳಗೆ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿ ಎಂದು ಪೂಜಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ: ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಹೌದು. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಬ್ಬು ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಫ್ಆರ್ಪಿ 5,500 ರೂ. ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ತೀರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
32 ಗಂಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ, ನಂ.1 ಆರೋಪಿ ಅವರೇ. ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಷಾ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಂದು ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಝುಂಜರವಾಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲ: ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ದಿನಸಿ, ರೊಟ್ಟಿ ವಿತರಣೆ