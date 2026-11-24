ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದರವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸೂಚನೆ
ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದ ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ದರವನ್ನೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 3:28 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: '1000 ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಸಿಗದ ಜೀವಜಲ! ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಬೇಕು, ರೈತರ ಅಳಲು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದ ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಿಗ್ (ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವ ಲಾರಿ) ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ದರವನ್ನೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (ಬೋರ್ವೆಲ್) ಕೊರೆಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಗ್ ಮಾಲೀಕರು ರೈತರಿಂದ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಗ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಥವಾ ಮನಬಂದಂತೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ರಿಗ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಂತರ್ಜಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೌಲಭ್ಯ: ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಮೀನುಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಫಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಐಸೊಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೋಂದಾಯಿತ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ: ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಿಗ್ (ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರ) ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟರು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ದರ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನಧಿಕೃತ ರಿಗ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ: ಮುಜರಾಯಿ, ಬಂದರು ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ವರದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ವಿಶ್ವ ಮಂಡ್ಲೂರು ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಲಾರಿ ತಡೆದು ಸಿದ್ದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜೊತೆ ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದರದಲ್ಲೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿಯ ತುಣುಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮಂಜಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ದರ 50 ಮೀಟರ್ಗೆ 370 ರೂ, 100 ಮೀಟರ್ಗೆ 464 ರೂ, 150 ಮೀಟರ್ 493 ರೂ, 200 ಮೀಟರ್ಗೆ 572 ರೂ, 250 ಮೀಟರ್ಗೆ 671 ರೂ, 300 ಮೀಟರ್ಗೆ 740 ರೂ, 350 ಮೀಟರ್ಗೆ 868 ರೂ, 400 ಮೀಟರ್ಗೆ 937 ರೂ, ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳೇ ದರದ ಮೇಲೆ 5-10 ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
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