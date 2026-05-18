ಬೆಳಗಾವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್: ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡುವ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 5:40 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಶೈಲೇಶ ಸದಲಗಿ ಅವರು, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ರಣ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ 'ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್' ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಶೈಲೇಶ ಸದಲಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಈ ಸೋಲಾರ್ ಟೋಪಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
100 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಣೆ: ಸದ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 100 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 100 ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಸಿಪಿ, ಸಿಪಿಐ, ಪಿಎಸ್ಐ, ಎಎಸ್ಐ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 180 ಜನರು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 80 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯಾಸಪಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ ಗುಲಬಾಜಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಣ್ಣು, ಮುಖ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ, ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಬೆವರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತಲೆ, ಕಣ್ಣು, ಮುಖಕ್ಕೆ ತಂಪು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ವರದಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಎಫ್.ಎಂ.ರಾಮನ್ನವರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಕೂರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನಿಂದ ಮೋಟರ್ಗೆ ವೈರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆನ್, ಆಫ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
