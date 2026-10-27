ಇಟಿಎಂ 2026: ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗರಿ; ಸತತ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ
ಜಿಜಿಎಂ (ಟಿಎಸ್) ಸುಧೀರ್ ಪೈ ಎಂ., ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್. ಹಾಗೂ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಸ್. ನಿರ್ಮಲ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಿಯೋಗವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು.
Published : October 27, 2026 at 7:37 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (CHT) ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ‘ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2025–26’ ರಲ್ಲಿ ಒಎನ್ಜಿಸಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಆಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್) ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗೋವಾದ ಎಟಿಐ - ಒಎನ್ಜಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27) ನಡೆದ 29ನೇ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ & ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮೀಟ್ (ETM-2026) ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಸ್ವದೇಶಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು:
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Best Indigenously Developed Technology):‘ಕಾರ್ವೆ ಐಬಿಬಿ’ (KARVE IBB): ಐಸೋಬ್ಯುಟೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ (Isobutyl Benzene) ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ಸಕ್ರಿಯ ಫಾರ್ಮಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧೀಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾವೀನ್ಯತೆ (Best Innovation in Refinery): ‘ರಿವೀಲ್ ಎಫ್ಸಿಸಿ’ (REVEAL™ FCC): ಸ್ವದೇಶಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್-ಲೂಪ್ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ (SAC) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಜಿ. ಡಿ. ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (MD) ಮುಂಡ್ಕೂರು ಶ್ಯಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್, ನಿರ್ದೇಶಕ (ರಿಫೈನರಿ) ನಂದ ಕುಮಾರ್ ವೇಳಾಯುಧನ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ರಿಫೈನರಿ) ಎನ್. ಆನಂದ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ನಿರ್ವಹಣೆ) ಹೆಚ್. ಸಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಿಜಿಎಂ (ಟಿಎಸ್) ಸುಧೀರ್ ಪೈ ಎಂ., ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್. ಹಾಗೂ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಸ್. ನಿರ್ಮಲ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಿಯೋಗವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು.
ಸತತ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ‘ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೀಟ್’ ಹಾಗೂ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಎನರ್ಜಿ ವೀಕ್’ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ’ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ ಡಾ. ರುಡಾಲ್ಫ್ ವಿ. ಜೆ. ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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