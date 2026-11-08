ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಆರೋಪ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, 67 ಕಡೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ನಮಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 8, 2026 at 1:32 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ, ವರದಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ 67 ಕಡೆ ನಾವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ನಮಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಲೇಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ, ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ನಾಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವರು ವಿವರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಬಹುದು. ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ, ವರದಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೇ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಅಶೋಕಣ್ಣನೂ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ವಿಜಯೇಂದ್ರನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ, ದಳದವರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಾಳೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ವಿಕಾಸ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಚಿವರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಇದರಲ್ಲಿ IOCL ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.31.2ರಷ್ಟು ಮತ್ತು HPCL ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.30.5ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ (IOCL ಮತ್ತು BPCL) ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ನಮೂದಿಸದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
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