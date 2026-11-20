ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಗ್ ಅಜಿಲಿಟಿ ಅರೆನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ: ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ತರಬೇತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಶ್ವಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಡಿಎಆರ್ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಶ್ವಾನದಳದ ಕೊಠಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 11:37 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಂತೆಯೇ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರಂತೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರುವ ಇವುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಗ್ ಅಜಿಲಿಟಿ ಅರೆನಾ (ಶ್ವಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ)ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಎಆರ್ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಶ್ವಾನದಳದ ಕೊಠಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶ್ವಾನಗಳಿದ್ದು, ಎರಡು ಡಾಬರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಲ್ಯಾರ್ಬಡರ್ಗಳಿವೆ.
ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡುಗೋಡಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಹರ್ಡಲ್ ಜಂಪ್, ಲ್ಯಾಡರ್ ಜಂಪ್ ಇದೆ.
ಕ್ರವಲಿಂಗ್, ಟನಲ್ ಇದೆ. ಟಯರ್ ಜಂಪ್, ರಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಎಆರ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ದಿಲೀಸ್ ಎಸ್.ವಿ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಸಹ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಶೂ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳ ಕಾಲು ಸುಡದೆ ಇರಲು ಬಳಸಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ವಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ತಾಣವಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ.
ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಸ್ಪಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಶ್ವಾನ ದಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶ್ವಾನಗಳಿದ್ದು, ಬಾಂಬ್, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ನಾಯಿಗಳು ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡುಗೋಡಿ ಶ್ವಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತರಬೇತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶೂಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ವಾನಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಥಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ಶ್ವಾನದಳದ ಹಿರಿಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇರುವುದು. ಇದನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟಿದ್ದೆವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಗ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಿತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ, ಜಾನು, ಜಾನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಹಂಸ ಡಾಗ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಅಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಖುಷಿಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಎಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಡ್ಲ್ ಜಂಪ್, ಲ್ಯಾಡರ್ ಜಂಪ್ ಇದೆ. ಕ್ರವಲಿಂಗ್, ಟನಲ್ ಇದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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