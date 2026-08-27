ಪ್ರದೇಶವಾರು ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ವೃದ್ಧರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನು ಅಲೆದಾಡಿಸಬೇಡಿ: ಎಸ್ ಯುಸಿಐ
ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವೃದ್ಧರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : August 27, 2026 at 10:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಕಲಚೇತನರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆಯರು ಎಸ್ಯುಸಿಐ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾವತಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಿಂಚಣಿ, ಆಹಾರ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ತಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್) ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆಯರು, ವಿಕಲಚೇತನರು, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ SUCI(C) ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಹೊನ್ನಂಬ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆರತಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾಡಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಬಸವರಾಜ್, ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು? ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಾರದು?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು.
ಈ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನಜ್ಮುನ್ನೀಸಾ ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಸಣ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ನಮಗೆ ಏಕೈಕ ಬೆಂಬಲ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಅನೇಕ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರು ನೀಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಪಾವತಿಯಾಗದ ನಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
SUCI(C) ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ. ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ, ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ SUCI(C) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರವಿ, ಕೆಲವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹800 ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ₹800 ನೀಡಲು ಸಹ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಡ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಂಚನೆಯ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ₹4,000 ರಿಂದ ₹50,000 ವರೆಗಿನ ಲಂಚವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ರವಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ. ನಿಜವಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು KYC ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು SUCI(C) ನಾಯಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾವತಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನರ್ಹ ಜನರು ಪಿಂಚಣಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಜಯಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. ವಿಧವೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ್ಯೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸರಳೀಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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