ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಎಸ್ಕಾಂಗಳಿಂದ ₹110.89 ಕೋಟಿ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ: ಸಿಎಜಿ ವರದಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಕಾಂಗಳು ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಕರ (ಸಿಎಜಿ) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
Published : December 19, 2025 at 7:58 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2014-15ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗಿನ ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಐಪಿಡಿಎಸ್) ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು (ಎಸ್ಕಾಂಗಳು) 110.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಐಪಿಡಿಎಸ್) ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಸ್ಕಾಂಗಳು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ 110.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ 38.52 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ಮೀರಿ ಅಧಿಕ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಅನುದಾನ, ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸ್ವಂತ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಭರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಆಧರಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಪಿಎಂಎ ವೆಚ್ಚ 6.87 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,378.44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಐಪಿಡಿಎಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಕಾಂಗಳು 1,489.33 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ 110.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಶೇ.60ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಅನುದಾನಗಳಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಶೇ.51ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನದಿಂದ ಭರಿಸಿದ್ದು, ಶೇ.13.3ರಷ್ಟನ್ನು ಸ್ವಂತ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಭರಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.35.4ರಷ್ಟನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಸೆಸ್ಕ್, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಸ್ಕಾಂಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ. ಬಳಿಕ ಫೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ 12.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಫೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದ 3.19 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಎಸ್ಕಾಂಗಳೂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 205.74 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
